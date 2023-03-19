ختام معرض فيينا الدولي للإجازات والسفر بمشاركة ناجحة للجناح المصري

اختتم معرض فيينا الدولي للإجازات والسفر، اليوم الأحد، أعماله التي استمرت لمدة أربعة أيام، بمشاركة ناجحة للجناح المصري.

وأشرفت على الجناح، السفارة المصرية في فيينا، برئاسة السفير محمد الملا، وبحضور القنصل العام محمد البحيري، وهشام أنيس مدير مكتب مصر للطيران في النمسا وشرق أوروبا، وعدد من شركات السياحة.

وقال المستشار السياحي لمصر في النمسا وعدة دول أوروبية محمد فرج، في تصريحات خاصة لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط في فيينا، إن المنظومة السياحية في مصر تدار بكفاءة وتسعى دائما لفتح أسواق جديدة، وهناك زيادة كبيرة في عدد الرحلات القادمة إلى مصر.

وأشار إلى أن مصر للطيران تتمتع بثقة السائح الأوروبي لكفاءة الطيارين وتميز الخدمة، مؤكدا أن المقاصد السياحية المصرية تحتل مكانة بارزة في خريطة السياحة الدولية.

وقد أجرت شركة مصر للطيران سحبًا على عدد من التذاكر المجانية لمصر في إطار الترويج السياحي، كما قدم الجناح المصري عزفًا على آلة الهارب الموسيقية الفرعونية وأوراق البردي والتماثيل والمشغولات الفرعونية للزائرين.

وقد حظى الجناح المصري بإقبال كبير من النمساويين الراغبين في السفر إلى مصر بعد انتعاش حركة السياحة مجددا هذا العام.