وزيرا خارجية سلطنة عمان وأسبانيا يطالبان بالضغط لوقف الحرب في غزة

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التقى بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العمانية، مساء اليوم الثلاثاء، بنظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مدريد.

وبحث الجانبان عددا من القضايا الإقليمية والعالمية، في مقدمتها تداعيات استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والتركيز على ممارسة كل الضغوط الهادفة لوقف العنف والحرب على قطاع غزة ورفع الحصار بما يكفل تدفق المواد الإغاثية والإنسانية للسكان، بحسب وكالة الأنباء العمانية.

وأعرب الوزير العماني عن تقديره للموقف الثابت الذي تتبناه الحكومة الإسبانية والشعب الإسباني الصديق بحق القضية الفلسطينية العادلة.

كما استعرض اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحث مختلف أوجه التعاون وسبل تعزيزها.