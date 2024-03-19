الدفاع الروسية: إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلجورود

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرة مسيرة أوكرانية في المجال الجوي فوق مقاطعة بيلجورود المتاخمة لأوكرانيا واعترضت طائرة أخرى كانت متجهة إلى مدينة فورونيج بجنوب البلاد.

وقالت الوزارة: "تم إحباط محاولات نظام كييف لتنفيذ هجمات إرهابية باستخدام طائرات مسيرة الليلة الماضية ضد منشآت على الأراضي الروسية"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأضافت: "تم تدمير طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي منطقة بيلجورود من قبل قوات الدفاع الجوي المناوبة. وتم اعتراض طائرة مسيرة أخرى فوق أراضي فورونيج".

وقال عمدة فورونيج، فاديم كستينين، عبر قناته على تطبيق تليجرام، إن الشرفات الزجاجية لمبنيين سكنيين وعدة سيارات تضررت في فورونيج في هجوم بطائرة مسيرة الليلة الماضية. وأضاف كستينين أنه لم تقع إصابات.