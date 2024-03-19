حزب المؤتمر الهندي ينتقد الشيوعي لاتباعه أسلوب الحزب الحاكم في الانتخابات بولاية كيرالا

انتقد شاشي ثارور، الزعيم البارز بحزب المؤتمر الهندي المعارض، الحزب الشيوعي الهندي، وقال اليوم الثلاثاء، إن من المثير للسخرية أن حزب اليسار الذي يشكو من ترشيح راهول غاندي في في منطقة وياناد، بولاية كيرالا، "يمارس نفس لعبة حزب بهاراتيا جاناتا (الحاكم)" في منطقة "ثيروفانانثابورام" بالولاية.

ونقلت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا" الهندية عن مرشح حزب المؤتمر في "ثيروفانانثابورام" قوله، إن التأثير الوحيد لحملة الحزب الشيوعي الهندي ضده في الدائرة الانتخابية هو تفتيت الأصوات المناهضة لحزب بهاراتيا جاناتا".

ويتطلع ثارور، الذي يمثل "ثيروفانانثابورام" منذ 15 عاما في مجلس النواب الهندي(لوك سابها)، إلى فترة ولاية رابعة قياسية.

ويواجه ثارور، راجيف شاندراسيخار، مرشح حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، وزير الدولة الاتحادي لتنمية المهارات وريادة الأعمال والإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات.

وقد رشح الحزب الشيوعي الهندي بانيان رافيندران للتنافس على مقعد ثيروفانانثابورام في لوك سابها.

وقال ثارور في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا)، "من المفارقات أن نفس الحزب الشيوعي الذي يشكو من ترشيح غاندي في وياناد يمارس لعبة حزب بهاراتيا جاناتا في ثيروفانانثابورام".

وأضاف الوزير الاتحادي السابق: "التأثير الوحيد لحملة الحزب الشيوعي ضدي في ثيروفانانثابورام هو تفتيت الأصوات المناهضة لحزب بهاراتيا جاناتا".

يشار إلى أنه في الأسبوع الماضي، قال الأمين العام للحزب الشيوعي الهندي دي راجا إن ترشيح غاندي عن دائرة وياناد ب ولاية كيرالا هو حق لحزب المؤتمر، ولكن الرأي العام هو أن زعيما بمكانته كان يجب أن يتنافس على مقعد يمكنه فيه تحدي حزب بهاراتيا جاناتا الذي يحارب أيديولوجيته بشكل مباشر.