يستمر إضراب سائقي سيارات الأجرة في اليونان على مستوى البلاد، اليوم الخميس، مع تصاعد الاحتجاجات في العاصمة على مشروع قانون مقترح للنقل، والذي يخضع حاليا للمراجعة من جانب البرلمان.

وأفادت صحيفة "كاثيميريني" اليونانية بأن من المقرر أن يتجمع السائقون بشارع أثينون في الساعة 1030 صباحا بالتوقيت المحلي (0830 بتوقيت جرينتش)، قبل أن يتوجهوا إلى وسط المدينة عبر شارع كيفيسوس، وهو ما سيؤثر على حركة المرور بشكل كبير.

ويأتي الإضراب، الذي دعت إليه نقابة سائقي سيارات الأجرة في أتيكا، في إطار معارضة أوسع نطاقا لمشروع قانون صادر عن وزارة البنية التحتية والنقل، وتقول عنه النقابات إنه يهدد سبل عيشهم.

ومن جانبه، حذر الاتحاد اليوناني لأصحاب سيارات الأجرة المحترفين، من تنظيم حشد جماهيري أمام البرلمان في يوم التصويت، وهو أمر متوقع في مطلع الأسبوع المقبل.

ورغم أن الإضراب الذي يتم تنظيمه على مستوى البلاد ينتهي فجر يوم غد الجمعة، أكد قادة النقابات استمرار التحركات في أثينا، وتعهدوا بتصعيد الاحتجاجات إذا لم تتم تلبية مطالبهم، واصفين القطاع بأنه "في حالة اضطراب" بسبب التغييرات المقترحة.