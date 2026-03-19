صحة المنيا: تزويد المستشفيات بـ8 أجهزة أشعة مقطعية جديدة

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، أنه ​في خطوة تعكس الاهتمام بملف الصحة وتطوير الخدمات الطبية المقدمة لأهالينا، تم دعم المنظومة الصحية بـ8 أجهزة أشعة مقطعية حديثة، لتغطية احتياجات المواطنين في مختلف مراكز المحافظة.

​تأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، ورعاية اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، بقيادة الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتورة شيماء سيد عبد الوهاب مشرف عام الأشعة بالمديرية.

وأكد وكيل الوزارة أنه ​تم اختيار المواقع الاستراتيجية لضمان وصول الخدمة للجميع، وشملت المستشفيات التالية: مستشفى حميات العدوة، مستشفى حميات مغاغة، مستشفى حميات بني مزار، مستشفى مطاي المركزي، مستشفى حميات سمالوط، مستشفى مصر الحرة ، مستشفى الفكرية المركزي، مستشفى حميات ديرمواس.

وأضاف أن هذه الخطوة هامة ، حيث تعمل على: ​توفير أدق التقنيات لتشخيص الحالات الحرجة والطارئة في وقت قياسي، ​تخفيف مشقة السفر عن المرضى بالوصول بالخدمة المتطورة لمراكزهم، تعزيز قدرة مستشفيات المحافظة على التعامل مع الأزمات بكفاءة طبية عالية.

وأكد أن مديرية الصحة بالمنيا تستمر في العمل على تطوير البنية التحتية وتوفير أحدث التجهيزات الطبية، حرصاً على صحة وسلامة أهالي المحافظة.