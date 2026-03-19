محافظ الوادي الجديد تهنئ المرضى والأطقم الطبية بمستشفى الخارجة التخصصي بمناسبة عيد الفطر المبارك

أجرت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، زيارة لمستشفى الخارجة التخصصي لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس مركز الخارجة، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.



وحرصت المحافظ، على لقاء المرضى وذويهم والاطمئنان على حالتهم الصحية خلال تفقدها عدد من الأقسام بالمستشفى، متمنيةً لهم الشفاء العاجل، وقدمت التهنئة للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، مثمنة ما يبذلونه من جهود مخلصة خلال فترات الأعياد والمناسبات.



وشددت على رفع درجة الجاهزية والاستعداد خلال أيام العيد وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية وفقًا لخطة النوبتجيات، بما يضمن انتظام العمل واستمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة عالية.