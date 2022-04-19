إلغاء زيارة رئيس الوزراء الإيطالي إلى أفريقيا بعد إصابته بكورونا

أعلن قصر كيجي الإيطالي (مقر الحكومة)، الاثنين، إصابة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فيما ألغيت رحلته إلى أفريقيا هذا الأسبوع لإبرام صفقات لخفض الاعتماد على الغاز الروسي.



وقال القصر في بيان إن دراجي لا يعاني من أعراض، مشيراً إلى أن الوفد المتجه لأفريقيا سيرأسه وزير الخارجية لويجي دي مايو ووزير التحول البيئي روبرتو سينجولاني.



وكان من المقرر أن يزور دراجي الكونجو وأنجولا في 20 و21 أبريل لتوقيع اتفاقيات جديدة بخصوص إمدادات الطاقة.



واكتشفت إصابة رئيس الوزراء الإيطالي بالفيروس في منزله في أومبريا، حيث كان هناك لأيام بعد انضمامه إلى عائلته في عطلة عيد الفصح، وفقاً لموقع "ديكود 39" الإيطالي.



ويأتي تنظيم الزيارات الإيطالية في إطار استراتيجية التنويع في إمدادات الغاز التي أطلقتها الحكومة بعد بدء الحرب في أوكرانيا على خلفية الغزو الروسي وفرض الغرب عقوبات على موسكو. جدير بالذكر أنه في 11 أبريل وقعت إيطاليا أول اتفاقية لتوريد الغاز مع الجزائر.



وفي وقت سابق، قال دراجي لصحيفة "كورييري ديلا سيرا" في أول مقابلة أجريت معه لصحيفة إيطالية، إن أوروبا تواصل تمويل روسيا من خلال شراء النفط والغاز، بما في ذلك بسعر لا علاقة له بالقيم التاريخية وتكاليف الإنتاج.



وتابع: "لم نعد نريد الاعتماد على الغاز الروسي، لأن الاعتماد الاقتصادي يجب ألا يصبح خضوعًا سياسياً".