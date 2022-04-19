أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الثلاثاء، إلغاء اعترافها ببورصة موسكو، على خلفية الأزمة بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء في بيان الحكومة البريطانية، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، أن هيئة الضرائب في المملكة المتحدة أعلنت إلغاء الوضع المعترف به لبورصة موسكو كبورصة مُعترف بها لدى المملكة.

وأوضحت حكومة المملكة في بيانها أن إلغاء الاعتراف بالبورصة، سيؤدي إلى الحد من الوصول إلى بعض المعالجات الضريبية والإعفاءات في المملكة المتحدة للاستثمارات المستقبلية.

وفي نفس السياق، بحث اجتماع وزاري للحكومة البريطانية، احتمالات استمرار المرحلة التالية من الحرب في أوكرانيا لعدة أشهر، حيث تشن القوات الروسية هجوماً جديداً على منطقة دونباس بشرق أوكرانيا، بحسب ما ذكرته صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وتوقع الاجتماع مع مسؤول الأمن القومي في بريطانيا أن تجري روسيا هجومًا بريًا ضخمًا في محاولة للسيطرة على المنطقة الشرقية من البلاد، حيث قيل إن القوات الروسية تهاجم مواقع أوكرانية على طول خط أمامي يبلغ طوله 300 ميل.

وأعلنت موسكو أن الاستيلاء على دونباس سيكون هدفها الرئيسي بعد فشل محاولات الاستيلاء على العاصمة كييف.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة بوريس جونسون، أطلع مسؤول الأمن القومي الوزراء على أن معركة دونباس، التي كانت بالفعل مسرحًا لنزاع دام ثماني سنوات بين القوات الأوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا، ستكون "صراعًا استنزافًا"..لكن المسؤول أضاف أن هناك مؤشرات على أن القوات الروسية لم تتعلم بعد دروسا من "النكسات في شمال أوكرانيا".

وجاء التحذير قبل اتصال هاتفي بين بوريس جونسون والرئيس الأمريكي جو بايدن وكذلك قادة كندا وألمانيا وفرنسا وبولندا ورومانيا وإيطاليا واليابان والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.

وقال بيان صادر عن جونسون في مقره بــ 10 داوننج ستريت: "تم تحديث مجلس الوزراء من قبل مسؤول رفيع في الأمن القومي الذي أكد أن بوتين كان يركز اهتمامه على منطقة دونباس وأن المرحلة التالية من الحرب من المرجح أن تكون صراع استنزاف، قد يستمر لعدة أشهر".