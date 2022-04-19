شولتس يعد بتمويل شحنات أسلحة مباشرة من الصناعة الألمانية إلى أوكرانيا

وعد المستشار الألماني أولاف شولتس بتمويل شحنات أسلحة مباشرة من الصناعة الألمانية إلى أوكرانيا.



وفي أعقاب مشاورات عبر الفيديو مع شركاء دوليين بالإضافة إلى رئيسة المفوضية أوروزلا فون دير لاين ورئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل وأمين عام حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج، قال شولتس اليوم الثلاثاء:" طلبنا من قطاع صناعة الأسلحة الألماني أن يخبرنا بالمواد التي يمكنه توريدها في المستقبل القريب".



وأضاف شولتس أن " أوكرانيا تخيرت الآن مجموعة من هذه القائمة ونحن سنوفر لها المال اللازم للشراء" مشيرا إلى أن من بين هذه المجموعة كما أُعْلِن حتى الآن أسلحة مضادة للدبابات ومعدات مضادة للطائرات وذخيرة " وأيضا ما يمكن استخدامه في معركة بالمدفعية".



وتابع شولتس أن شركاء الناتو الذين يزودون أوكرانيا بأسلحة سوفيتية الصنع، سيحصلون على بدائل عن هذه الأسلحة " وهذا شيء سنفعله معا مع كثيرين آخرين سلكوا نفس الطريق الذي سلكناه".



في المقابل، أوضح شولتس أنه لن تكون هناك توريدات من مخزونات الجيش الألماني تقريبا " ويجب علينا أن ندرك هنا أن الإمكانيات التي لدينا (في هذا المجال) وصلت إلى أقصى حدودها".