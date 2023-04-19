الولايات المتحدة تعلن عن مكافأة 7 ملايين دولار لمن يدل على زعيم حزب الله إبراهيم عقيل

أعلن برنامج وزارة الخارجية الأمريكية للمكافآت من أجل العدالة عن مكافأة تصل إلى 7 ملايين دولار أمريكي لمن يدلي بمعلومات تؤدي إلى تحديد هوية زعيم حزب الله إبراهيم عقيل ومكانه واعتقاله أو إدانته.

جاء ذلك في بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكي الإلكتروني اليوم الثلاثاء في الذكرى الأربعين لتفجير حزب الله للسفارة الأمريكية في بيروت، لبنان.

يذكر أن إبراهيم عقيل، المعروف أيضًا باسم تحسين، يخدم في أعلى هيئة عسكرية في حزب الله، مجلس الجهاد.

وخلال الثمانينيات، كان عقيل عضوًا رئيسيًا في خلية حزب الله الإرهابية، منظمة الجهاد الإسلامي، التي أعلنت مسؤوليتها عن تفجيرات السفارة الأمريكية في بيروت في أبريل 1983 والتي أسفرت عن مقتل 63 شخصًا وثكنات مشاة البحرية الأمريكية في أكتوبر 1983 والتي قتل 241 فردًا أمريكيًا.

وفي الثمانينيات أيضًا، أمر عقيل بأخذ رهائن أميركيين وألمان في لبنان واحتجزهم هناك.

وفي 21 يوليو 2015، أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية عقيل في قائمة الأشخاص المعينين بشكل خاص وبموجب الأمر التنفيذي 13582، لعمله لصالح أو بالنيابة عن حزب الله. وبعد ذلك، في 10 سبتمبر 2019، صنفت وزارة الخارجية الأمريكية عقيل على أنه إرهابي عالمي محدد بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة.

ونتيجة لهذه التصنيفات، من بين عواقب أخرى، يتم حظر جميع الممتلكات والمصالح في ممتلكات عقيل التي تخضع للولاية القضائية الأمريكية، ويحظر عمومًا على الأشخاص الأمريكيين المشاركة في أي معاملات مع عقيل.

وفي 8 أكتوبر 1997، صنفت وزارة الخارجية حزب الله كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية، بصيغته المعدلة. وفي 31 أكتوبر2001، صنفت وزارة الخزانة حزب الله على أنه منظمة إرهابية عالمية مصنفة بشكل خاص بموجب الأمر التنفيذي 13224، بصيغته المعدلة.