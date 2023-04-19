الخارجية البريطانية: يجب أن يتوقف العنف في السودان

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شددت وزارة الخارجية البريطانية، على أهمية توقف العنف في السودان، وذلك مع استمرار الاشتباكات بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع، لليوم الرابع على التوالي.

ودعت الخارجية البريطانية، الجيش السوداني والدعم السريع إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى الحوار، وذلك بحسب ما أفادته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء الأربعاء.

من جانبها أدانت الحكومة الألمانية بشدة العنف في السودان، مشددة على ضرورة اتفاق طرفي الصراع على وقف لإطلاق النار.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية: «ينبغي على طرفي الصراع في السودان العودة إلى مسار التحول لحكم مدني».

وتجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، اليوم الأربعاء، في العاصمة الخرطوم ومناطق عدة، رغم الهدنة المعلنة بين الطرفين لمدة 24 ساعة.

وأفاد شهود عيان، بأن الاشتباكات تجددت في محيط القيادة العامة وسط الخرطوم وفي مدينتي بحري وأم درمان (غربها)، ومنطقة شرق النيل.

وذكر الشهود أن أصوات إطلاق النار ودوي المدافع بدأت في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

ويأتي إطلاق النار رغم الهدنة المعلنة بين الجانبين والتي دخلت حيز التنفيذ الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء «بالتوقيت المحلي».

وأمس، أعلن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في بيانين الموافقة على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة لفتح مسارات آمنة لعبور المدنيين وإخلاء الجرحى جراء الاشتباكات المندلعة بين الجانبين منذ 4 أيام.

ولليوم الخامس على التوالي، يشهد السودان اشتباكات بين الجانبين في الخرطوم ومدن أخرى، وتبادل الطرفان اتهامات ببدء كل منهما هجوما على مقار تابعة للآخر بالإضافة إلى ادعاءات بالسيطرة على مواقع تخص كلا منهما.