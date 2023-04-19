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نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن الإسكندرية في تحرير طفل عقب اختطافه لخلافات مالية مع والده في الإسكندرية.

تلقى قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من تاجر -مقيم بدائرة القسم- بتلقيه اتصال تليفونى من مجهول أخبره خلاله الـمُتصل بقيامه بخطف نجله 13 سنة وطلب منه إنهاء الخلافات المالية بينه وبين شخص مقيم بالبحيرة لتحرير نجله.

أسفرت جهود قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية عن أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص لـ3 منهم معلومات جنائية مقيمون بدائرة مركز شرطة دمنهور بالبحيرة، واحتجازهم الطفل داخل مخزن مُلحق بمنزل أحدهم.

تم استهدافهم بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة وأمكن ضبطهم وتحرير الطفل المُختطف. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وذلك لوجود خلافات مالية بين أحدهم ووالد الطفل المختطف مُستخدمين سيارة ملاكى مُستأجرة، تم بإرشادهم ضبط السيارة المستخدمة فى الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وإحالتهم للنيابة لمباشرة التحقيقات.