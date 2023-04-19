زيلينسكي يزور حدود أوكرانيا مع بيلاروسيا وبولندا

تفقد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، حدود بلاده مع بيلاروسيا وبولندا، وتوجه بالشكر إلى حرس الحدود لدفاعه عن البلاد منذ العملية العسكرية التي بدأتها روسيا.

ونشر الرئيس مقطع فيديو على تطبيق «تلجرام» للمراسلات يظهر فيه وهو يلتقي بحرس الحدود في غابة مليئة بالأشجار يحيط بها سياج من الأسلاك الشائكة إلى جانب نهر في منطقة فولين بشمال غرب أوكرانيا.

وبحسب ما نشره موقع «الشرق» للأخبار، كتب زيلينسكي أدنى مقطع الفيديو: «إنه لشرف لي أن أكون هنا اليوم لشكر حرس الحدود على حماية حدود دولتنا»، وظهر زيلينسكي أيضاً في المقطع وهو يخاطب حرس الحدود ويمنحهم مكافآت.

ووفقًا لبيان إعلامي من مكتب زيلينسكي، فقد اطلع الرئيس على عملية بناء الحواجز الهندسية والتحصينات وأنظمة المراقبة بالفيديو عن بعد، في إطار التصدي لغزو محتمل للعدو من أراضي بيلاروسيا.

وجاء في البيان: «من موقع مركز المراقبة، تم توضيح كيفية استخدام أنظمة المراقبة بالفيديو عن بعد لمراقبة الشريط الحدودي على مدار الساعة».

واستغل الرئيس الأوكراني المناسبة للإشادة بدور حرس حدود الدولة في الدفاع عن كل من الحدود ومدينة باخموت.

وقال زيلينسكي: «أعلم مدى قوة وقوفكم هناك، ممسكين بباخموت، أود أن أوجه الشكر لكم ولإخوتكم في السلاح».