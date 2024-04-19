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كشف الفنان الأردني إياد نصار، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية والاجتماعية، قائلا: لدي 3 أولاد، وهذا الأمر صعب خصوصا بالنسبة للأم.

وقال نصار خلال لقائه ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، إن الأطفال الثلاث هم آدم ونوح وإبراهيم، معلقا: آدم شاهد وتفاعل مع مسلسل «صلة رحم».

وتابع: آدم كان متفاعل معايا خصوصا مع شخصية «دكتور حسام»، فأوقات كان بيتفاعل ويفصل بين إياد والدكتور حسام.

وقال: شخصية دكتور حسام لسه مأثرة عليّا كثيرا، وهناك طرق كثيرة للتخلص من تلك التأثيرات والخروج من الشخصية.