كشف الفنان الأردني إياد نصار، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية والاجتماعية، قائلا: لدي 3 أولاد، وهذا الأمر صعب خصوصا بالنسبة للأم.
وقال نصار خلال لقائه ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، إن الأطفال الثلاث هم آدم ونوح وإبراهيم، معلقا: آدم شاهد وتفاعل مع مسلسل «صلة رحم».
وتابع: آدم كان متفاعل معايا خصوصا مع شخصية «دكتور حسام»، فأوقات كان بيتفاعل ويفصل بين إياد والدكتور حسام.
وقال: شخصية دكتور حسام لسه مأثرة عليّا كثيرا، وهناك طرق كثيرة للتخلص من تلك التأثيرات والخروج من الشخصية.