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أعداد جريدة الشروق
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فيديو.. إياد نصار يوضح تأثير شخصيته في مسلسل صلة رحم على أبنائه


نشر في: الجمعة 19 أبريل 2024 - 11:43 م | آخر تحديث: الجمعة 19 أبريل 2024 - 11:43 م

 كشف الفنان الأردني إياد نصار، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية والاجتماعية، قائلا: لدي 3 أولاد، وهذا الأمر صعب خصوصا بالنسبة للأم.

وقال نصار خلال لقائه ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، مساء الجمعة، إن الأطفال الثلاث هم آدم ونوح وإبراهيم، معلقا: آدم شاهد وتفاعل مع مسلسل «صلة رحم».

وتابع: آدم كان متفاعل معايا خصوصا مع شخصية «دكتور حسام»، فأوقات كان بيتفاعل ويفصل بين إياد والدكتور حسام.

وقال: شخصية دكتور حسام لسه مأثرة عليّا كثيرا، وهناك طرق كثيرة للتخلص من تلك التأثيرات والخروج من الشخصية.

 


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