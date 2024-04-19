كلوب يعلق على فرصة صلاح الضائعة أمام أتالانتا

علق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، على الفرصة التي أهدرها محمد صلاح، نجم وهداف الفريق، خلال الشوط الأول من مواجهة أتالانتا الإيطالي في بطولة الدوري الأوروبي.

ليفربول حقق الفوز إيابًا على مستضيفه أتالانتا 0-1، ليودع البطولة من الدور ربع النهائي متأثرًا بخسارته في الذهاب على ملعبه بنتيجة 0-3.

وسجل محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من مباراة الإياب، ثم أهدر بعدها فرصة مؤكدة لتعزيز النتيجة.

وقال يورجن كلوب في تصريحات عقب نهاية المباراة: «لست قلقًا حيال ذلك.. هذا ما يفعله المهاجمون، يجب أن نمر بذلك ويجب أن يمر به هو، إنه أحد أكثر اللاعبين خبرة في الفريق».

وأضاف: «ليس الأمر وكأن صلاح لم يهدر من قبل في حياته.. هذا جزء من اللعبة، وتنفيذ ركلة الجزاء كان مقنعًا للغاية، بينما لم يكن محظوظا في الفرصة التالية».

وتابع: «إنها ليست أول فرصة يهدرها صلاح ولن تكون الأخيرة، لن أتحدث كثيرًا عن هذه الكرة ولن أجعل الأمر قصة كبيرة».

وتطرق المدرب الألماني للحديث عن المباراة بشكل عام بقوله: «لم نخسر الليلة بل خسرنا في ملعبنا، ولكن أعجبتني المباراة وخصوصا البداية، أحببت الالتزام والرغبة والقوة، الهدف الثاني كان ليساعدنا».

وأتم: «من السهل أن نهنئ أتالانتا لأنه استحق التأهل، لقد فاز علينا 3-1 في مجموع المباراتين وخصوصًا بهذا الشكل فهم يستحقون بالتأكيد».