مدافع أتالانتا: ركلة جزاء صلاح «لحظة مؤسفة»

أكد بيرات ديمسيتي، مدافع أتالانتا، أنه واجه لحظات مؤسفة أمام ليفربول في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، وخاصة عند تسجيل محمد صلاح لركلة الجزاء.

اقتنص أتالانتا بطاقة التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي على حساب ليفربول بعدما حقق الفوز ذهابا بثلاثية دون رد في ملعب آنفيلد، والخسارة في مباراة العودة بهدف دون رد سجله محمد صلاح من ركلة جزاء، ليتأهل بمجموع المباراتين 3-1.

تحدث ديمسيتي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، عن التأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبي، قائلًا:" إنها لحظة فخر بالنسبة لنا، كان من الرائع رؤية جمهور بيرجامو متطور جدًا ومساندا للفريق".

أضاف:" لقد أمضوا أسبوعًا رائعًا وهم يشاهدوننا، لكن المشجعين دفعونا للوصول إلى هذا الإنجاز المذهل".

وتطرق للحديث عن ركلة الجزاء وهدف محمد صلاح، قائلًا:" لقد كانت لحظة مؤسفة، لكننا بعد ذلك استجبنا على الفور وحاولنا أن نلعب بطريقتنا وأعتقد أننا نجحنا".

ومن المقرر أن يلاقي أتالانتا فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي في الدور نصف النهائي للدوري الأوروبي.