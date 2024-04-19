وزيرة خارجية ألمانيا تدعو الغرب للمساعدة في دفاعات أوكرانيا الجوية

شددت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك على أهمية تقديم الدول الغربية المزيد من المساعدات العسكرية لمواجهة الضربات الجوية الروسية المدمرة على أوكرانيا.

وقالت بيربوك في برنامج على قناة "زد دي إف" الألمانية العامة مساء الخميس:"علينا في جميع أنحاء العالم أن نجمع الدفاعات الجوية التي لدينا".

وأوضحت أن كيفية القيام بذلك تجري مناقشتها حاليا في اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع للديمقراطيات الصناعية الغنية في جزيرة كابري الإيطالية.

ورفضت الوزيرة الانتقادات بأن الاتحاد الأوروبي متردد في تقديم الدعم العسكري لحملة الدفاع عن أوكرانيا.

وتابعت بيربوك "نحن لا ننتظر أي شيء. لا يمكننا ممارسة السحر والشعوذة".

وفيما يتعلق بالهجوم الإيراني الكبير على إسرائيل بمئات الصواريخ والمسيرات قبل أقل من أسبوع، قالت إن الحكومة الألمانية، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، شددت بشكل كبير لهجتها تجاه القيادة في طهران، وقد "شرعت الآن في أنظمة عقوبات لا حصر لها".

وأضافت الوزيرة أنه في نهاية الأسبوع الماضي، اجتمعت جهات فاعلة مختلفة لصد الهجوم على إسرائيل. "لقد ارتكبت إيران خطأ كبيرا جدا".

وجاء الهجوم الإيراني ردا على هجوم إسرائيلي على مبنى ملحق بالسفارة الإيرانية في دمشق. وقتل في الهجوم قائدان برتبة ميجور جنرال في الحرس الثوري الإيراني إلى جانب آخرين.

ورفضت بيربوك أيضا الانتقادات بأن العقوبات كانت عديمة الفائدة تقريبا وأظهرت العجز. وقالت إنها بدلا من ذلك أظهرت لدول مثل إيران وروسيا أن هدفها المتمثل في الانفصال الوحشي عن النظام العالمي السلمي لن يجري التسامح معه.

وأضافت:"إذا قمتم بمهاجة إسرائيل بهذه الطريقة الوحشية، أو بمهاجمة أوكرانيا أو عذبتم وقتلتم أشخاصا في بلدك سلفا، فستكون لذلك عواقب. وحينها لن تكون هناك أي علاقات اقتصادية طبيعية".

وقالت بيربوك إنه سيجري بعد ذلك أيضا تجميد العلاقات الدبلوماسية، ولا ينبغي الاستهانة بتأثير ذلك. والدرس المستفاد هو أن أي شخص ينتهك القانون الدولي عليه أن يواجه أغلبية العالم التي تؤيد النظام السلمي.