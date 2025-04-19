عمرو أديب لجماهير الزمالك: انسوا زيزو

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نصح الإعلامي عمرو أديب، جماهير نادي الزمالك بنسيان لاعب الفريق أحمد مصطفى "زيزو" والذي من المتوقع رحيله عن القلعة البيضاء نهاية الموسم الحالي.

وفي ظل الأنباء التي ربطت زيزو بالانتقال للأهلي نهاية الموسم الحالي، يرى أديب – المعروف بانتمائه للزمالك – أنه يتعين على جماهير الأبيض نسيان اللاعب وعدم التفكير فيه.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "إم بي سي مصر": "بقول لجمهور الزمالك، إنسوا زيزو.. ينجح يفشل مع الأهلي مش مشكلتنا".

وتابع أديب: "ركزوا دلوقتي في مشاكل فرقتكم".

يذكر أن الزمالك دخل في مرحلة من الشد والجذب مع زيزو، على خلفية انقطاع اللاعب عن التدريبات ومطالبته بالحصول على مستحقاته المالية المتأخرة، فيما اشتكى كل طرف الآخر بشكل قانوني من أجل الحصول على حقه.