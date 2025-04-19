رئيس اتحاد البنوك: قرار المركزي بخفض أسعار الفائدة يصب في صالح المقترضين والشركات

قال محمد الإتربي رئيس اتحاد بنوك مصر، إن قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة 2.250% يصب في صالح المقترضين والشركات.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن البنك المركزي لديه جميع المؤشرات، حيث يعتبر الأمر الأكثر أهمية له هو معالجة التضخم.

وأوضح أن المركزي رصد انخفاضًا في نسبة التضخم وصولًا إلى 13.5% بعدما كانت قد وصلت إلى أكثر من 35%، واصفًا قرار خفض الفائدة بأنه ممتاز من قِبل البنك المركزي.

ولفت إلى أنّ هذا القرار سيخفض على العملاء تكلفة الديون الخاصة بهم بنسبة 2.250%، كما أن القرار مهم لصالح خدمة الدين لا سيما إذا كانت النسبة منخفضة.

وشدد على أن قرار المركزي يُشجع الاستثمار بشكل كبير، وكذلك بالنسبة للمقترضين الذين تنخفض نسبة ديونهم.

وعقب الإتربي على ما أثير عن خروج أموال ساخنة من مصر بقيمة 2.5 مليار دولار، قائلًا إن هذا الأمر عار عن الصحة.

ولفت إلى أن القرارات التي اتحذتها الإدارة الأمريكية مؤخرًا أثارت حالة من القلق في جميع الأسواق كما أحدثت نوعًا من الغموض، بجانب تقلبات الأسعار نتيجة تباين القرارات التي يتم اتخاذها

وأمس الأول الخميس، خفّضت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يقرب من 5 سنوات (منذ 2020)، بعد تثبيت لـ 7 مرات متتالية.

وأقرت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الثاني خلال عام 2025، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 225 نقطة أساس إلى 25% و26% و25.5% على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم إلى 25.5%.