 روسيا تفسخ اتفاقية التعاون في بحر بارنتس مع النرويج والسويد وفنلندا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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روسيا تفسخ اتفاقية التعاون في بحر بارنتس مع النرويج والسويد وفنلندا

موسكو - الأناضول
نشر في: السبت 19 أبريل 2025 - 3:59 م | آخر تحديث: السبت 19 أبريل 2025 - 3:59 م

وقّع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين على وثيقة بشأن فسخ اتفاقية التعاون في بحر بارنتس المبرمة مع النرويج والسويد وفنلندا.

وبحسب الوثيقة التي وقعها ميشوستين ونشرت في نظام الوثائق الرسمية لروسيا، السبت، فقد تم إنهاء اتفاقية التعاون مع النرويج والسويد وفنلندا في بحر بارنتس.

وأمر ميشوستين بحسب الوثيقة وزارة الخارجية الروسية بإبلاغ الدول المعنية بالقرار المتخذ.

وكانت الاتفاقية المذكورة تنص على إنشاء الأمانة الدولية لبحر بارنتس بهدف تطوير التعاون في بحر بارنتس ومنطقة القطب الشمالي الأوروبية.

يشار إلى أن روسيا قررت الانسحاب من مجلس منطقة بارنتس في عام 2023.

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