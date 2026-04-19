محافظ مطروح يستعرض إنشاء وكالة حضارية للخضروات والفاكهة بحي الشروق

استعرض اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، مقترحات تطوير موقع جراج النقل الجماعي بحي الشروق، بما يحقق أقصى استفادة خدمية واستثمارية لأهالي المحافظة. وذلك بالتعاون مع الغرفة التجارية بمطروح، حيث تم طرح مقترح إنشاء وكالة حضارية للخضروات والفاكهة، إلى جانب إقامة عدد من ثلاجات التبريد الحديثة لحفظ وتداول المنتجات الغذائية، على مساحة تُقدَّر بنحو 20 ألف متر مربع، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتوفير السلع بأسعار مناسبة.

جاء ذلك خلال قيام محافظ مطروح بجولة ميدانية لتفقد موقع جراج أتوبيسات النقل الجماعي، في إطار جهود تعظيم الاستغلال الاقتصادي للأصول وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجّه المحافظ بدراسة استغلال الموقع الكائن على يمين بوابة مدخل مدينة مرسى مطروح، في اتجاه طريق مطروح – الإسكندرية، لإقامة معارض سيارات بشكل حضاري منظم، يعكس المظهر الجمالي اللائق بمدخل المدينة السياحية، ويوفر مزيدًا من فرص العمل والخدمات، مع التأكيد على الالتزام بأعلى معايير التخطيط والتنظيم.

جاء ذلك بحضور الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، والمهندس حسين السنيني، السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء محمد رجب، رئيس مدينة مرسى مطروح، ومختار جبريل، رئيس الغرفة التجارية بمطروح، والمهندسة أمل عرفة، مدير عام التخطيط العمراني، ومحمد غازي، مدير الغرفة التجارية.