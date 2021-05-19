الولايات المتحدة تدين تصريحات إردوغان «المعادية للسامية»

انتقدت وزارة الخارجية الأمريكية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بسبب ما وصفته بالتصريحات المعادية للسامية التي أدلى بها أثناء انتقاده لإدارة ارئيس جو بايدن بسبب "دعمها" لإسرائيل في صراعها مع حركة حماس.

وقال نيد برايس ، المتحدث باسم الوزارة ، في بيان مساء الثلاثاء إن "الولايات المتحدة تدين بشدة التعليقات الأخيرة المعادية للسامية التي أدلى بها الرئيس إردوغان فيما يتعلق بالشعب اليهودي وتعتبرها مستهجنة"، وفقا لما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

ولم يذكر البيان تصريحات محددة ، لكن إردوغان ، بعد اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين ، ندد بإسرائيل وحلفائها على خلفية العنف الذي اندلع الأسبوع الماضي. وقال إن النمسا ، في دعمها لإسرائيل ، كانت تحاول التكفير عن الهولوكوست من خلال "جعل المسلمين يدفعون الثمن" مقابل ذلك.

وبحسب وكالة فارس الإيرانية للأنباء، وصف إردوغان الهجمات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة الخاضع لسيطرة حماس بالـ "مجزرة" ووصف إسرائيل بأنها دولة "إرهابية".

وسبق له مقارنة حملات إسرائيل في غزة بالفظائع النازية ضد اليهود.