بايدن يدعو للدفاع عن الممرات البحرية بالقطب الشمالي وبحر الصين الجنوبي

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأربعاء ، إن بلاده يجب أن تدافع عن الممرات البحرية المفتوحة والآمنة في القطب الشمالي وبحر الصين الجنوبي حيث تسعى دول من بينها روسيا والصين لتأكيد سيطرة أكبر على المناطق البحرية.

وأضاف بايدن في أكاديمية خفر السواحل في نيو لندن، كونيتيكت، في أول خطاب له كرئيس"إنها مصلحة حيوية لسياسة أمريكا الخارجية أن تؤمن تدفق التجارة العالمية بدون عراقيل".

وتابع الرئيس الأمريكي، في الكلمة التي اوردتها وكالة بلومبرج للأنباء "لن يحدث ذلك بدون القيام بدور نشط لوضع معايير السلوك وبلورتها حول القيم الديمقراطية ، وليس قيم المستبدين ".

وانتقدت الولايات المتحدة الصين لقيامها بتوسيع نطاق وجودها العسكري في بحر الصين الجنوبي وكذلك روسيا بسبب إنشاء مواقع متقدمة على طول ساحل القطب الشمالي.

وحضر وزير الخارجية أنتوني بلينكن هذا الأسبوع اجتماع مجلس القطب الشمالي في ريكيافيك ، عاصمة أيسلندا ، لمناقشة هذه التطورات.