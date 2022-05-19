ينظم البرلمان العربي بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، منتدى تعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول العربية: "التجارة البينية ودور القطاع العام والخاص في تحقيق ذلك"، خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو الجاري في مصر.

وذكر البرلمان العربي، في بيان اليوم الخميس، أن المنتدى يُعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عربي رفيع المستوى.

وقال رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إن المنتدى يهدف إلى بحث سبل تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية في ظل التحديات الراهنة التي تواجه المنطقة والعالم، موضحًا أن المنتدى سيناقش واقع منطقة التجارة الحرة العربية، ويستعرض التجارب العربية في التجارة البينية ودور القطاع الخاص، وتيسير التبادل التجاري من واقع التوجهات العالمية والتكامل الاقتصادي العربي باعتباره مدخلًا أساسيًا لتعزيز التضامن بين الأقطار العربية وتحقيق التنمية المرجوة والرخاء لشعوب المنطقة العربية، وكذلك المستجدات والتطوّرات على الساحتين الدولية والإقليمية فيما يتعّلق بتداعيات الأزمة العالمية وتأثيرها على الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية.

ويشهد المؤتمر كلمات افتتاحية لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس البرلمان العربي عادل العسومي، ومدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر القحطاني.

ويعقد للمرة الأولى بحضور عربي بارز لشخصيات رفيعة المستوى تضم وزراء وممثلين عن الدول العربية، ومنهم نيفين جامع وزير التجارة والصناعة والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة أمال صالح سعد وزير التجارة والتموين بالسودان، وعلي العابد الرضا وزير العمل والتأهيل بدولة ليبيا، والمهندس أركان شهاب أحمد وزير الاتصالات بالعراق، والدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، والدكتور طلال أبو غزالة مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة العالمية.

ويشارك في المنتدى ممثلون عن جامعة الدول العربية ومنظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي واتحادات الصناعات والغرف التجارية العربية وعدد من رجال الأعمال العرب.