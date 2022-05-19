دبلوماسي روسي: جوتيرش اقترح استثناء تصدير الأسمدة الروسية من قائمة العقوبات

أعلن مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الامين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيرش ناقش مع النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف استثناء تصدير الأسمدة الروسية من قائمة العقوبات.

وقال نيبينزيا- في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس- إن جوتيرش اقترح إعفاء الاسمدة من كل القيود نظرا لحاجة السوق العالمية الماسة لهذه المنتجات، موضحا أن موسكو على استعداد لتوفير حاجيات السوق العالمية، ولكن القيود التي فرضها الغرب تحول دون ذلك.

ونفى المندوب الروسي أن يكون الأمين العام للأمم المتحدة قد بحث استثناء الأسمدة الروسية من العقوبات مقابل سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية.

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قد صرح أمس الخميس، خلال جلسة في الأمم المتحدة، بأنه "يجب أن تتمتع الأغذية والأسمدة الروسية بوصول كامل وغير مقيد إلى الأسواق العالمية".