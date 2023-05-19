 سيدات الزمالك يهزمن نافال النيجيري ويتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة الطائرة - بوابة الشروق
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سيدات الزمالك يهزمن نافال النيجيري ويتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة الطائرة

علي البحيري
نشر في: الجمعة 19 مايو 2023 - 8:26 م | آخر تحديث: الجمعة 19 مايو 2023 - 8:26 م

تأهل الفريق الأول سيدات للكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية للأندية، بعد فوزه علي نظيره نافال النيجيري بنتيجه 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، علي صالة نابل بتونس.

جاءت نتيجة الأشواط كالتالي، 25/12 25/13 25/13

وكان فريق الزمالك قد تأهل لدور 16 من البطولة الإفريقية، بعد الفوز علي نظيرة فريق الكحول الاثيوبي بنتيجه 0/3.

يذكر أن عدد الفرق المشاركة في البطولة هو 16 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

ويقود الفريق احمد فتحي مديرا فنيا ومحمد أنور مدرب مساعد واكرامي هيكل مدرب وسميه علاج طبيعي وشادي فهيم محلل تقني وهبه حسنين مدير اداري.


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