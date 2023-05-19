سيدات الزمالك يهزمن نافال النيجيري ويتأهلن لنصف نهائي بطولة إفريقيا لكرة الطائرة

تأهل الفريق الأول سيدات للكرة الطائرة بنادي الزمالك إلى الدور نصف النهائي من البطولة الإفريقية للأندية، بعد فوزه علي نظيره نافال النيجيري بنتيجه 3-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة، علي صالة نابل بتونس.

جاءت نتيجة الأشواط كالتالي، 25/12 25/13 25/13

وكان فريق الزمالك قد تأهل لدور 16 من البطولة الإفريقية، بعد الفوز علي نظيرة فريق الكحول الاثيوبي بنتيجه 0/3.

يذكر أن عدد الفرق المشاركة في البطولة هو 16 فريقا تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات.

ويقود الفريق احمد فتحي مديرا فنيا ومحمد أنور مدرب مساعد واكرامي هيكل مدرب وسميه علاج طبيعي وشادي فهيم محلل تقني وهبه حسنين مدير اداري.