قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 18 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، 18 فلسطينيا على الأقل من الضّفة، بينهم أطفال وصحفي.

وقال نادي الأسير وهيئة شئون الأسرى والمحررين، في بيان صحفي مشترك اليوم أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، إن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات رام الله، وطولكرم، ونابلس، وبيت لحم، والقدس، وتخللها عمليات تنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرّح، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، وتخريب وتدمير منازل المواطنين.

ووفق البيان ، "ترتفع بذلك حصيلة الاعتقالات منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى نحو 8775، وتشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن".



