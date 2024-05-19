أوكرانيا تتعرض لهجمات بمسيرات على أهداف تتضمن العاصمة كييف

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شنت روسيا مرة أخرى هجمات كبيرة بمسيرات على أوكرانيا ليل السبت.

وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن المناطق المستهدفة في الهجوم تضمنت العاصمة كييف ومنطقة فينيتسا جنوب غربي العاصمة، ومنطقة سومي الحدودية في الشمال الشرقي للبلاد ومنطقة تشيركاسي وسط البلاد ومدينة ميكولايف جنوبي البلاد ومدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود.

وسمع دوي الإنفجارات في أنحاء مناطق كثيرة من البلاد. كما دوت صفارات الإنذار من الغارات الجوية في العديد من المناطق.

ولم ترد حتى الآن أي معلومات بشأن حدوث أضرار أو سقوط ضحايا.

وتم الإعلان عن حدوث إنفجارات في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا في البحر الأسود.

وقال حاكم القرم المعين من جانب روسيا ميخائيل رازفوجايف عبر منصة تلجرام في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إن الدفاعات الجوية في سيفاستوبول صدت هجوما صاروخيا.

ونقل الحاكم عن خدمات الطوارئ قولها إنه لم ترد حتى الآن تقارير بشأن أضرار للبنية التحتية المدنية.

ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من المعلومات المقدمة من كلا الجانبين.

وشنت روسيا غزوا واسع النطاق على أوكرانيا منذ أكثر من عامين.