نشر حزب الله اللبناني فجر يوم الأحد ملخصا لعمليات نفذها ضد الجيش الإسرائيلي ومواقعه يوم السبت 18 مايو دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
- القطاع الشرقي:
1- الساعة 14.45: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرمثا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.
2- الساعة 13.30: استهداف تموضع جنود إسرائيليين داخل غرفة في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية وإصابتها بشكل مباشرة.
3- الساعة 16.10: استهداف تموضع جنود إسرائيليين في موقع البغدادي بمحلقة انقضاضية.
4- الساعة 17.20: استهداف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 18.50: استهداف موقع البغدادي بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
- القطاع الغربي:
1- الساعة 09.45: استهداف تجمع جنود إسرائيليين في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.
2- الساعة 14.30: استهداف موقع رأس الناقورة البحري بقذائف المدفعية كرد على اعتداءات إسرائيلية على صياد مدني في رأس الناقورة داخل الأراضي اللبنانية.
3- الساعة 15.25: استهداف المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة وتدميرها.
4- الساعة 16.00: استهداف مقر قيادة كتيبة ليمان بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.
5- الساعة 16.45: استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة والمرفوعة على رافعة في موقع حدب يارين وإصابتها إصابة مباشرة وتدميرها.
6- الساعة 18.00: استهداف انتشار جنود إسرائيليين غرب موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية.
7- الساعة 18.15: استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة مما أدى إلى تدميرها.