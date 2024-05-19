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نشر حزب الله اللبناني فجر يوم الأحد ملخصا لعمليات نفذها ضد الجيش الإسرائيلي ومواقعه يوم السبت 18 مايو دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

- القطاع الشرقي:



1- الساعة 14.45: استهداف التجهيزات التجسسية في موقع الرمثا بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 13.30: استهداف تموضع جنود إسرائيليين داخل غرفة في ثكنة راميم بمحلقة هجومية انقضاضية وإصابتها بشكل مباشرة.‏

3- الساعة 16.10: استهداف تموضع ‏جنود إسرائيليين في موقع البغدادي بمحلقة انقضاضية.

4- الساعة 17.20: استهداف موقع ‏السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 18.50: استهداف موقع ‏البغدادي بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

- القطاع الغربي:



1- الساعة 09.45: استهداف تجمع ‏جنود إسرائيليين في محيط ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.‏

2- الساعة 14.30: استهداف موقع رأس الناقورة البحري ‏بقذائف المدفعية كرد على ‏اعتداءات إسرائيلية على صياد مدني في رأس الناقورة داخل الأراضي اللبنانية.

3- الساعة 15.25: استهداف ‏المنظومات الفنية والتجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة ‏مباشرة وتدميرها.

4- الساعة 16.00: استهداف مقر ‏قيادة كتيبة ليمان بقذائف المدفعية وإصابته إصابة مباشرة.

5- الساعة 16.45: استهداف التجهيزات التجسسية المستحدثة والمرفوعة على رافعة في موقع حدب يارين وإصابتها إصابة ‏مباشرة وتدميرها.

6- الساعة 18.00: استهداف انتشار ‏جنود إسرائيليين غرب موقع الراهب بالأسلحة الصاروخية.

7- الساعة 18.15: استهداف ‏التجهيزات التجسسية المستحدثة في ثكنة برانيت بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة مما ‏أدى إلى تدميرها.