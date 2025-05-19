روسيا تعلن تحقيق مكاسب في ساحة المعركة قبل اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين اليوم

قالت روسيا اليوم الاثنين، إنها سيطرت على المزيد من الأراضي في حربها ضد أوكرانيا، وذلك في اليوم الذي يعتزم فيه الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب التحدث هاتفيا.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو، إن الجيش سيطر على مستوطنات "مارين" في منطقة سومي بالقرب من الحدود مع روسيا، وفي منطقة نوفولينيفكا في شرق دونيتسك.

ولم يؤكد المراقبون العسكريون الأوكرانيون التقدم الروسي في مارين، لكنهم أكدوا ذلك جزئيا في نوفولينيفكا.

ويرغب ترامب في إقناع بوتين بالموافقة على وقف إطلاق النار في الحرب ضد أوكرانيا، التي بدأت منذ أكثر من ثلاث سنوات. وفي المرحلة الأخيرة من القتال، تكافح أوكرانيا لوقف القوات الروسية.

وفشلت المفاوضات المباشرة بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول الأسبوع الماضي في إحراز تقدم. ولم يحضر بوتين أو ترامب أو الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي تلك المحادثات.

ومن المقرر إجراء اتصال هاتفي بين ترامب وزيلينسكي بعد محادثات ترامب وبوتين اليوم الاثنين.