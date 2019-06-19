الخطيب يدعم المنتخب قبل انطلاق أمم إفريقيا

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على زيارة المنتخب الوطني الأول ، أثناء مرانه مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب الكلية الحربية، والذي يستعد لخوض فعاليات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى 19 يوليو المقبل.

وجاءت زيارة الخطيب لمساندة ومؤازرة اللاعبين والجهاز الفني للفريق، وللتأكيد على أن كل المؤسسات الرياضية، وعلى رأسها النادي الأهلي تقف خلف المنتخب في مهمته الوطنية، التي تبدأ مساء الجمعة القادم بلقاء منتخب زيمبابوي، في افتتاح البطولة، متمنيًا التوفيق للجهاز الفني واللاعبين في مهمتهم الوطنية لتحقيق آمال كل المصريين وإحراز كأس البطولة.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد اختار الكابتن محمود الخطيب، سفيرًا لبطولة كأس الأمم الإفريقية، باعتباره "أحد أساطير الكرة في إفريقيا"، وأول مصري يحصل على الكرة الذهبية كأفضل لاعب إفريقي عام 1983.

وكان الخطيب قد شارك في فوز منتخب مصر بلقب كأس أمم إفريقيا – 1986، وفي وصول مصر لأولِمبياد موسكو – 1980 التي لم تلعب في مصر لأسباب سياسية، وأولِمبياد لوس أنجلوس – 1984.

وسجل الخطيب 37 هدفًا للأهلي في بطولات إفريقيا للأندية؛ جعلته متصدرًا لهدّافي بطولات إفريقيا إلى العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.. فقد ساهمت أهدافه في فوز الأهلي بخمسة ألقاب إفريقية، منها لقبان لأبطال الدوري عاميْ 1982، و1987، وثلاثة ألقاب لأبطال الكؤوس لأعوام 1984، و1985، و1986، واحتفظ الأهلي بكأس إفريقيا لأبطال الكؤوس مدى الحياة. وكان لهذه الأهداف والبطولات النصيب الأكبر في فوز الأهلي بأغلى لقب في تاريخه، وهو لقب "نادي القرن".