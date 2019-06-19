أدان المهندس تيسير مطر، رئيس تحالف الأحزاب المصرية، تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والاتهامات التي وجهها لمصر على خلفية وفاة الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط.

وطالب خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «على مسؤوليتي»، المذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الأربعاء، الرئيس التركي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المصرية، وتكثيف اهتمامه برعاية بلاده، قائلًا: «خليك في دولتك».

واتهم «أردوغان» بالجنون واحتياجه لتلقي العلاج بمصحة نفسية، لتخيله تسبب السلطات المصرية في وفاة «العياط»، معقبًا: «وفاته أمر أحزننا؛ كنا نرغب أن يبقى على قيد الحياة حتى تنتهي محاكمته على كامل الجرائم الموجهة إليه».

وأكد على توفير الدولة العلاج اللازم للرئيس الأسبق محمد مرسي خلال محاكمته، مشيرًا إلى ضرورة الرد على الرئيس التركي من خلال التواصل مع المعارضة في بلاده، وسط تعقيب: «العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم».

يأتي ذلك على خلفية تدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في الشأن الداخلي للبلاد، واتهامه السلطات المصرية بقتل الرئيس الأسبق محمد مرسي العياط، الذي توفي أول أمس الاثنين عقب رفع جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حماس، مهددًا بمقاضاتها في المحاكم الدولية.