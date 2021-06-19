جامعة طنطا: ننافس بقوة بالتصنيفات الدولية وندعم الأبحاث التطبيقية

أكد الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة نجحت فى تحقيق قفزات غير مسبوقة بالتصنيفات الدولية فى 2021، حيث دخلت لأول مرة فى تصنيف شنغهاى للتخصصات الأكاديمية في مجال العلوم الزراعية والنبات محققة المرتبة 401-500 على مستوى العالم.

كما احتلت المركز الـ1010 عالميًا والسابع محليًا في تصنيف "ليدن" الهولندي، حيث نشرت 1119 بحثًا من بينها 155 بحثًا في علوم الحياة والأرض، و436 في علوم الطب الحيوي والصحة، و432 بحث في مجال العلوم الفيزيائية والهندسية، كما ظهرت في تصنيف الـQS بالمركز 1201 دوليًا والخامس محليًا.

وأوضح ذكي أن الجامعة تنافس بقوة بالتصنيفات الدولية، وأن ما تحقق من قفزات فى ترتيب الجامعة دوليًا هي حصاد لتطوير منظومة البحث العلمي بالجامعة ودعم علماء الجامعة في النشر الدولي لأبحاثهم في كبرى المجلات العلمية، حيث تم اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها الارتقاء بالمنظومة منها زيادة مكافآت النشر الدولي والاهتمام بالأبحاث العلمية التطبيقية التي تخدم المجتمع وتساهم في دعم رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وخدمة الاهداف الوطنية والمشروعات القومية.

وأضاف أنه تم استحداث جوائز قيمة تشجيعاً للبحث العلمي، بما يضمن رفع التصنيف الدولي للجامعة وتقديم كافة التيسيرات للمشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية وزيادة أعداد المهمات العلمية، وتوقيع الشراكات البحثية المتميزة على المستويين المحلي والدولي.

ومن ناحيته، قال الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة قد وافق على المساهمة في تكاليف نشر البحوث في المجلات العلمية ذات معامل التأثير لأعضاء ‏هيئة التدريس والهيئة المعاونة، حيث تساهم الجامعة فى تكاليف نشر الأبحاث العلمية الصادرة من الجامعة بحد أقصى 5 آلاف جنيه مصري للنشر في مجلات Q1 وQ2، و3 آلاف جنيه مصري للنشر في مجلات Q3 وQ4، على أن تكون فاتورة دفع تكاليف نشر البحث باسم الباحث المنشور باسمه البحث الذي ينتمي لجامعة طنطا.