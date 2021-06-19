عضو مجلس السيادة يؤكد تسخير جهود الرسمية لتعزيز التعايش السلمي في جنوب دارفور

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، استعداده التام لتسخير كافة الجهود الرسمية والشعبية، لتعزيز التعايش السلمي وحل النزاع القبلي بين قبيلتي الفلاتة والتعايشة في جنوب دارفور (غرب السودان).

والتقى التعايشي، اليوم السبت في الخرطوم، مع وفد من قبيلة الفلاتة، في إطار المساعي الجارية للصلح بين قبيلتي التعايشة والفلاتة.

وقال رئيس الوفد الفريق شرطة بحرالدين عبدالله، في تصريح صحفي، إن الوفد أكد دعمه للمبادرة التي قدمها والي ولاية جنوب دارفور موسى مهدي، ولجهود اللجنة التي شكلها لاحتواء النزاع بين القبيلتين.

وأضاف أن اللقاء تناول الجهود الجارية لحل النزاع الدائر بين القبيلتين، مؤكدا استعداد قبيلة "الفلاتة" لوضع حد لهذه الصراعات ومعالجة كل القضايا المتصلة بتعزيز التعايش السلمي بين القبائل، ودعم كل المبادرات والجهود الرامية لتحقيق السلام.

وأشار إلى استمرار اللقاءات بين الطرفين حتى تتم معالجة هذه المشكلة، موضحا أن اللقاء ناقش ضرورة أن يتحرك وفد مشترك من القبيلتين وبأسرع ما يمكن، لمناطق الأحداث تحت رعاية عضو مجلس السيادة الانتقالي محمد حسن التعايشي، لمعالجة جذور المشكلة بصورة نهائية.