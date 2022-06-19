قطر للطاقة تختار إيني الإيطالية شريكا ثانيا في توسعة حقل الشمال

أعلنت قطر للطاقة اختيار شركة إيني الإيطالية شريكاً لها في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، أكبر مشروع منفرد في تاريخ صناعة الغاز الطبيعي المسال.

وهذا هو إعلان الشراكة الثاني في المشروع العملاق الذي تبلغ تكلفته 75ر28 مليار دولار، ويتكون من أربعة خطوط إنتاج، والذي سيرفع طاقة إنتاج دولة قطر من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن سنوياً إلى 110 ملايين طن سنوياً.

وقالت قطر للطاقة ، في بيان صحفي اليوم الإحد ، إن سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري ، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، قد وقع الإتفاق الى جانب كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لشركة إيني، في حفل أقيم في المقر الرئيسي لقطر للطاقة في الدوحة بحضور عدد من كبار المسؤولين من الشركتين.

وأضافت أنه بموجب الاتفاقية ستصبح قطر للطاقة وإيني شريكتين في شركة مشروع مشترك تمتلك فيه قطر للطاقة حصة تبلغ 75٪، بينما تمتلك إيني الحصة المتبقية والبالغة 25٪ .

وبدورها ستمتلك شركة المشروع المشترك 5ر12٪ من مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، الذي يبلغ مجموع الطاقة الإنتاجية لخطوط إنتاجه الأربعة 32 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال.

وقال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري ، في تصريح خلال حفل التوقيع، إن هذه الاتفاقية تشكل إضافة هامة إلى سلسلة من الشراكات مع إيني والتي تشمل عددا من مشاريع الاستكشاف والتنقيب في عدد من المواقع حول العالم مع توسع قطر للطاقة في تواجدها الدولي.

يذكر أن هذه هي المشاركة الأولى لشركة إيني في قطاع التنقيب والاستكشاف في دولة قطر.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة إيني أن هذه الاتفاقية ستسمح بالعمل مع قطر للمساهمة في أمن الطاقة في أوروبا وفي إيطاليا على وجه الخصوص، قائلا "إن انضمامنا كشريك في مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي يشكل خطوة هامة للمساهمة في تعزيز أمن إمدادات الغاز حول العالم".

وطبقا للبيان ، فأنه من المقرر أن ينضم المزيد من الشركاء إلى مشروع توسعة حقل الشمال الشرقي، حيث تم الاتفاق على الشروط النهائية، وسيتم الإعلان عن الشركاء الآخرين قريباً.