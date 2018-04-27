أصدرت هيئة الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بيانًا بحالة الطقس المتوقعة على جمهورية مصر العربية، خلال فصل الصيف خلال عام 2022.

وقالت الهيئة في بيانها، إنه من المنظر أن يبدأ الصيف فلكيًا يوم الثلاثاء الموافق 21 يونيو 2022، ويستمر لمدة 3 أشهر مقبلة، حتى يوم الخميس الموافق 22 سبتمبر 2022.

وذكرت أن فصل الصيف يعد أكثر الفصول استقرارًا في الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد في معظم أيامه بامتداد منخفض الهند الموسمي، الذي يعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وأيضًا نسبة الرطوبة، والتي تزيد من الإحساس بحرارة الطقس، خاصة في شهري يوليو وأغسطس.

ولفتت إلى أن الصيف، أحيانًا ما يتخلله امتداد مرتفع العروض الوسطى، الذي يجلب كتلًا هوائية قادمة من جنوب أوروبا، والتي تعمل على تحسن نسبي في درجات الحرارة في بعض أيام الصيف.

وبيّنت التوقعات الفصلية لدى الهيئة، أن يكون متوسط درجات الحرارة في صيف هذا العام، أعلى من المعدلات الطبيعية بقيم تتراوح ما بين 1 إلى 2 درجة مئوية، ويكون قريب الشبه بصيف العام الماضي.