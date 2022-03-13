 إنقاذ 68 مهاجرا قبالة جزيرة كاليمنوس - بوابة الشروق
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إنقاذ 68 مهاجرا قبالة جزيرة كاليمنوس

د ب أ
نشر في: الإثنين 19 يونيو 2023 - 11:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 19 يونيو 2023 - 11:24 ص

ذكرت وسائل إعلام يونانية، أن سفينة شحن أنقذت 68 مهاجرا، صادف قاربهم مشاكل قبالة جزيرة كاليمنوس صباح اليوم الاثنين.

وذكرت شكبة ميجا التلفزيونية، نقلا عن خفر السواحل، إن القارب كان قد انطلق من الساحل التركي.

ولم يصب أي من الركاب بأذى، ونقلت قوات خفر السواحل، من سفينة الشحن إلى جزيرة ليروس في بحر إيجة، حيث يوجد مركز تسجيل للاجئين والمهاجرين الذين يدخلون البلاد بصورة غير قانونية.

ويذكر أن مهربي البشر يقومون بصورة دورية بنقل الأشخاص في رحلة بحرية خطيرة من تركيا ودول شمال أفريقيا إلى اليونان وقبرص وإيطاليا، الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.


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