المخ البشري من أبرز الأعضاء الموجودة بجسم الإنسان، لا سيما في ظل أنه ينظم وظائفنا العقلية والجسدية؛ لذا فإن أي تشوهات داخله يمكن أن تكون مقلقة، لكن ورم المخ من أسوء الأمراض التي تصيب هذا العضو الأهم بالجسد؛ لكنه من الضروري التعرف على العلامات التحذيرية المحتملة، حتى التي تبدو بسيطة، حيث يلعب الاكتشاف المبكر دورًا مهمًا في العلاج الفعال.



وفيما يلي بعض الأعراض البسيطة التي قد تشير إلى ورم في المخ، وذلك كما نشرها موقع "تايمز أوف إنديا".



*الصداع المتكرر

في حين أن الصداع مرض شائع فإن الصداع المستمر والشديد يمكن أن يكون علامة حمراء، خاصة إذا لاحظت تغيرًا في تواترها أو شدتها أو نمطها، حيث يمكن أن تمارس الأورام ضغطًا على الدماغ، مما يؤدي إلى الصداع الذي يزداد سوءًا بمرور الوقت، خاصة في الصباح أو عند الاستيقاظ.



*تغييرات الرؤية

تعد الاضطرابات البصرية من الأعراض الدقيقة الأخرى التي قد تشير إلى وجود ورم في المخ، فإذا لاحظت عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية المحيطية، فمن المهم عدم تجاهل هذه التغييرات باعتبارها مجرد تأثير للتعب أو الشيخوخة، حيث يمكن أن تتأثر الأعصاب البصرية بالورم، مما يتسبب في ضعف البصر.



*النوبات

النوبات هي اضطرابات كهربائية غير متوقعة ولا يمكن السيطرة عليها داخل الدماغ، وفي حين أنها يمكن أن تنتج عن أسباب مختلفة مثل الصرع، فإنها يمكن أن تكون أيضًا بمثابة مؤشر محتمل لورم في المخ، لذلك من الأهمية التماس العناية الطبية على الفور إذا تعرضت لنوبة للمرة الأولى.



*التغيرات المعرفية والشخصية

يمكن أن تؤثر أورام الدماغ على القدرات المعرفية للشخص وسلوكه، لذلك إذا لاحظت أنت أو أحد أفراد أسرتك تغيرات غير مبررة في الذاكرة أو التركيز أو مهارات التفكير، فمن الضروري النظر في إمكانية وجود حالة عصبية أساسية، حيث يمكن أن تشير التقلبات المزاجية والتهيج والسلوكيات غير المعتادة إلى وجود ورم في المخ.



*الغثيان والقيء

يمكن أن يكون الغثيان والقيء المستمر وغير المبرر، خاصة في حالة عدم وجود مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي مؤشرا على زيادة الضغط داخل الجمجمة بسبب ورم في المخ.



*التغييرات الحسية

أورام الدماغ لديها القدرة على التأثير على الوظائف الحسية للجسم، مما يؤدي إلى فقدان مفاجئ للإحساس أو وخز أو تنميل في أجزاء مختلفة من الجسم.