وزير التنمية المحلية يشيد بالدور الذى يقوم به صندوق تحيا مصر

أشاد هشام آمنة وزير التنمية المحلية بالدور الذي يقوم به صندوق "تحيا مصر" ودعم جهود الحكومة من وزارتها ومؤسساتها المعنية في توفير حياة كريمة للمواطنين وتحسين مستوى معيشتهم بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن مساهمات جميع فئات الشعب المصري في الصندوق تأتي في إطار الثقة الكبيرة من أبناء الوطن لما قام به الصندوق خلال الفترة الماضية على أرض المحافظات وتوصيل المساعدات إلى كافة المستحقين.

جاء ذلك في كلمة وزير التنمية خلال الاحتفالية الكبرى التي نظمها صندوق "تحيا مصر" ووزارة التضامن الاجتماعي لتدشين أكبر حملة كساء في مدينة الأسمرات بالقاهرة للأسر الأولى بالرعاية استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بحضور محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق "تحيا مصر" والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

وتأتي الاحتفالية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتنظيم عدد من معارض المبادرتين " بالهنا والشفا" و " دكان الفرحة" لتوفير المواد الغذائية واللحوم والملابس الجديدة للأسر الأولى بالرعاية وكافة تجهيزات العرائس ودعم ذوى الهمم حيث تم خلال الاحتفالية توفير ملابس العيد والأحذية والإكسسوارات وألعاب الأطفال والأدوات المنزلية بالمجان من خلال معرض مبادرة "دكان الفرحة"، مع توزيع مواد غذائية ولحوم على الأسر من خلال مبادرة "بالهنا والشفا"، وتجهيز 100 فتاة من الأولى بالرعاية بكل مستلزمات الزواج اللازمة لتأثيث المنزل، وتوفير كراسى كهربائية وكراسى متحركة لرعاية ذوي الهمم.

وشدد هشام آمنة على أهمية تكاتف جميع فئات المجتمع المصرى لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتقديم كل الدعم والمساندة لهم واستكمال ما تقوم به الدولة من جهود في هذا الشأن خاصة في ظل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأشار وزير التنمية المحلية أهمية المبادرات التي تطلقها منظمات المجتمع المدني والجميعات الأهلية بدعم من بعض رجال الأعمال للتكاتف مع مبادرات الدولة الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية وبصفحة خاصة في المجالات الصحية والمجتمعية والاقتصادية في القرى التي تشهد تنفيذ المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " في محافظات المرحلة الأولى.