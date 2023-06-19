تشييع جثامين 4 شهداء فلسطينيين في جنين

عرضت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، مقطع فيديو يرصد تشييع جماهير غفيرة من أبناء فلسطين في محافظتي جنين وطوباس، مساء اليوم الإثنين، جثامين الشهداء الخمسة الذين ارتقوا خلال العدوان الإسرائيلي على جنين ومخيمها.



وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في المدينة، بمشاركة آلاف المواطنين، وقد حملت جثامين الشهداء على الأكتاف وجابت شوارع المدينة.



وردد المشاركون في التشييع الهتافات الداعية إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، لتمكين الشعب الفلسطيني من التصدي لممارسات الاحتلال، وعدوانه المستمر وجرائمه التي ترتكب بحق أهالي جنين ومخيمها وقراها وبلداتها، مؤكدين استمرار النضال وأن الشعب لن يستسلم.



يذكر أن عدوان الاحتلال على مدينة جنين ومخيمها اليوم أسفر عن استشهاد خمسة مواطنين بينهم طفل، هم: خالد عزام عصاعصة (21 عاما) من الحي الشرقي من مدينة جنين، وأحمد يوسف صقر (15 عاما)، وقسام فيصل أبو سرية (29 عاما)، وقيس مجدي عادل جبارين (21 عاما)، وأحمد دراغمة من محافظة طوباس والأغوار الشمالية، إضافة لإصابة نحو 100 مواطن، بعضهم بجروح حرجة، وإلحاق أضرار مادية بممتلكات المواطنين.



وعبرت مصر، عن إدانتها للاعتداء الإسرائيلي على مخيم جنين، محذرة من مخاطر استمرار التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.



وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الاثنين، إن مصر تدين الاعتداء الذي شنته القوات الإسرائيلية على مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة صباح اليوم، وما واكب ذلك من عمليات قصف جوي وإطلاق نار ضد المدنيين.



وأكد البيان، رفض مصر الكامل لهذا العدوان الذي يتعارض مع كافة أحكام القانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية، محذرةً من مخاطر استمرار التصعيد ضد الشعب الفلسطيني.



وأشار إلى أن مثل هذه الاعتداءات لا تؤدي إلا إلى تأجيج الأوضاع وتنذر بخروجها عن السيطرة وتقويض مساعي خفض التوتر في الأراضي المحتلة.