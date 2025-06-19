أعلنت شركة طيران "العال" زيادة وجهات رحلات طيران الإنقاذ المتجهة إلى إسرائيل، لإعادة مواطنين عالقين خارج البلاد، بحسب ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الخميس.

ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن أكبر شركة طيران في إسرائيل القول، إن من المتوقع أن تنطلق رحلتا إنقاذ الليلة، واحدة من نيويورك والأخرى من بانكوك.

كما أفادت "العال" بأنها تستعد لتسيير رحلات إنقاذ الأسبوع المقبل من وجهات رئيسية يتواجد فيها العديد من ركابها، وتتميز بربطها الفائق بالعديد من الوجهات الأخرى مثل لندن وباريس ولارنكا وأثينا وروما ونيويورك ولوس أنجليس وبانكوك.