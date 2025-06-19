توقعات بعدم خفض البنك المركزي البريطاني لمعدلات الفائدة

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من المتوقع أن يبقي بنك إنجلترا (المركزي البريطاني) على معدلات الفائدة عند 4.25% اليوم الخميس، وسط ارتفاع التضخم الغذائي وخطر أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة تكلفة المعيشة.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، بأن أغلب خبراء الاقتصاد يعتقدون أن لجنة السياسة النقدية بالمركزي البريطاني سوف تميل إلى إبقاء المعدلات كما هي عندما تجتمع اليوم الخميس.

يذكر أن لجنة السياسة النقدية صوتت لصالح خفض معدلات الفائدة في كل اجتماع آخر منذ أن بدأت في تخفيف تكاليف الاقتراض في أغسطس الماضي من ذروة بلغت نسبتها 5.25%.

وكان هذا ممكنا عندما كان معدل التضخم البريطاني يتراجع بشكل مطرد من نسب مرتفعة وصل إليها في 2023 في ذروة أزمة تكاليف المعيشة.

وتستخدم معدلات الفائدة كوسيلة لوضع سقف للتضخم الجامح؛ تماشيا مع مهمة البنك في إبقاء معدل مؤشر أسعار المستهلكين عند 2%.

غير أن أسعار الغذاء المتزايدة تضغط على التضخم الكلي مؤخرا، حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء الوطني عن ارتفاع أسعار الغذاء والمشروبات غير الكحولية بواقع 4.4% في العام الذي انتهى في مايو.

وارتفعت أسعار الشوكولاتة بواقع 18% تقريبا على أساس سنوي، وهي قفزة قياسية لصناعة الحلويات.

وبلغ معدل مؤشر أسعار المستهلكين الكلي 3.4% في مايو، بارتفاع طفيف عن نسبة الـ3.3% التي كان يتوقعها أغلب خبراء الاقتصاد.