ترامب يبحث الصراع الإيراني الإسرائيلي مع رئيس الأركان الباكستاني

بحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، الصراع بين إيران وإسرائيل مع رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير في البيت الأبيض بواشنطن.

وأصدرت دائرة العلاقات العامة للقوات المسلحة الباكستانية بيانا، الخميس، بشأن اللقاء بين ترامب ومنير.

وأفاد البيان بأنه "جرى تبادل شامل للآراء حول التوترات الحالية بين إيران وإسرائيل، وأكد الجانبان على أهمية حل الصراع".

ومنذ فجر 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران يشمل قصف منشآت نووية، وقواعد صواريخ، واغتيال قادة عسكريين، وعلماء نوويين، ما أسفر عن 224 قتيلا و1277 جريحا، فيما ترد طهران بصواريخ بالستية وطائرات مسيرة، خلفت نحو 24 قتيلا ومئات المصابين.

وشدد البيان على أهمية اللقاء، وأنه "يمثل لحظة مهمة في جهود الشراكة طويلة الأمد بين باكستان والولايات المتحدة، ويعزز الأهداف المشتركة القائمة على السلام والاستقرار والازدهار".

ووفقا للبيان، أعرب منير عن تقدير باكستان "العميق" حكومة وشعبا لدور ترامب "البنّاء والمُركّز على تحقيق النتائج" في التوترات العسكرية بين باكستان والهند.

من جانبه، ثمَّن ترامب جهود باكستان من أجل السلام والاستقرار الإقليميين، وأشاد بالتعاون "الوثيق" في مكافحة الإرهاب بين البلدين، وفق البيان.

وتناول منير الموجود في واشنطن في إطار زيارة تستغرق 5 أيام إلى الولايات المتحدة، الغداء مع ترامب في البيت الأبيض.

وكان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو والممثل الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف حاضرين في الاجتماع، في حين رافق منير، مستشار الأمن القومي الباكستاني ومدير جهاز الاستخبارات عاصم مالك.