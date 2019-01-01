أمريكا ترصد 7 ملايين دولار ثمنا لرأس المتهم بالهجوم على مركز يهودي بالأرجنتين

رصدت الولايات المتحدة اليوم الجمعة، مكافأة قدرها 7 ملايين دولار لمن يتقدم بمعلومات تؤدي إلى معرفة مكان عميل مزعوم لحزب الله اللبناني المسؤول عن هجوم على مركز للجالية اليهودية في بوينس آيس بالأرجنتين عام 1994 ، والذي خلف 85 قتيلاً.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن سلمان رؤوف سلمان، المعروف أيضًا باسم صموئيل سلمان الرضا، هو قائد في منظمة الأمن الخارجي التابعة لحزب الله ، وهو مسؤول عن "التخطيط والتنسيق وتنفيذ الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم".

وأضاف البيان "إنه لا يوجه ويدعم الأنشطة الإرهابية في نصف الكرة الغربي فحسب ، بل إنه متورط في مؤامرات في جميع أنحاء العالم".

ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يزور بوينس آيرس لحضور قمة مكافحة الإرهاب، دول العالم إلى أن تحذو حذو الأرجنتين، التي صنفت حزب الله كمنظمة إرهابية، وجمدت أصوله أمس الخميس.