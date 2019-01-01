خصصت حلقة برنامج «8 الصبح»، الذي يعرض على فضائية «dmc»، صباح الجمعة، فقرة خاصة لتحليل مباراة نهائي كأس الأمم الإفريقية بين الجزائر والسنغال، المقرر إقامتها مساء اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء.

وناقشت الإعلامية داليا أشرف، الأطفال الأربعة وهم زياد علاء، وعبدالله أحمد، ويوسف محمد، وعلى أحمد وهدان، في الفقرة التحليلية ستوديو «ستاد توت» حول توقعاتهم لنتيجة مباراة اليوم، وتقييمهم لأداء اللاعبين في المباريات الماضية لنصف النهائي من البطولة.

وتتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، كرة القدم، مساء اليوم الجمعة، في تمام الساعة التاسعة، إلى ستاد القاهرة الدولي، الذي يحتضن نهائي كأس الأمم 2019، والتي أقيمت على أرض مصر، خلال الفترة من 21 يونيو الماضي وحتى 19 يوليو الجاري، حيث يواجه المنتخب الجزائري نظيره السنغالي.