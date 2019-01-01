صحة مطروح: وفاة زوجة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة غرقا أمام الشاليه الخاص بها بالساحل الشمالي

قال الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، إن وفاة السيدة نادين روبن بولى، (سويسرية الجنسية، 65 عاما)، أرملة الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم سعدة، رئيس مجلس إدارة جريدة الأخبار الأسبق، مساء أمس الخميس، جاءت أثناء سباحتها، أمام الشاليه الخاص بها قرية خليج غزالة بالساحل الشمالي.



وأشار "طه"، إلى إرسال سيارة إسعاف مجهزة للشاليه الخاص بالمذكورة؛ لعمل الإنعاش القلبي الرئوي لها، كما تم استخدام جهاز الصدمات الآلي، ولكن دون جدوى، حيث وافتها المنية فور وصولها لمستشفى الضبعة.



وأوضح أن الجثمان يتواجد الآن تحت تصرف النيابة، ومفتش الصحة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.