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أعلن الدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، رفع حالة الاستعدادات القصوى والطوارئ بالمستشفيات، استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى أنه تفقد مستشفى أبى قير للتأكيد من توافر خزان الأكسجين بسعة 11 ألف لتر والمستلزمات الطبية والأدوية.

وأضاف السقعان، فى تصريحات صحفية، اليوم، أنه تم المرور على مستشفى صدر المعمورة للتأكيد على مدى جاهزيتها للعمل خلال أيام العيد، وعلى جميع أقسام المستشفى والتأكد من الالتزام بجدول النبطشيات للأطباء والتمريض.

وتابع وكيل الوزارة أنه تفقد مستشفيات أخرى للتأكيد على مدى قدرتها الاستيعابية وتجنب أى نقص فى خزانات الأكسجين، كما تتضمنت الجولة التفقدية وحدات العناية المركزة ووحدات الحريق ووحدات الغسيل الكلوى، مشددا على الأطقم الطبية الالتزام بمعايير مكافحة العدوى.

ونوه السقعان إلى أن المديرية نفذت خطة عمل لتطهير الحدائق والمنتزهات وساحات الصلاة وأماكن الذبح خلال عيد الأضحى المبارك من خلال فرق المكافحة بالمديرية بهدف مكافحة البعوض والذباب والقوارض بها ومنع انتشارها وتكاثرها.

وأشار إلى أن أعمال التطهير شملت قلعة قايتباى والنزهة وعمود السوارى مع التطهير اليومى خلال أيام العيد لحدائق الشلالات وميدان محطة مصر وحدائق المنشية ومنطقة جرين بلازا وحدائق المعمورة والمنتزة وانطونيادس.

وأكد أنه سيتم تطهير المجزر الآلى بزاوية عبد القادر والسلخانة بأبى قير، لافتا إلى رش تلك الأماكن وخاصة المياه الراكدة وتجمعات القمامة بمبيدات صحية آمنة على الإنسان.