العراق: 62 حالة وفاة و9883 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الاثنين بتسجيل 62 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 17 ألفا و 892 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 9883 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و501 ألف و595 إصابة .

وأشار التقرير إلى شفاء 8278 شخصا، ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى مليون و 364 ألفا و545 حالة.

ولفت إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24الماضية 40 ألفا و875 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 12مليونا و547 ألفا و843.

وأوضح أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى مليون و164 ألفا و890 شخصا.