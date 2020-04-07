الرئيسان الروسي والتركي يزوران إيران حاليا لإجراء محادثات بشأن سوريا

يزور الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، طهران حاليا لإجراء محادثات مع نظيرهما الإيراني إبراهيم رئيسي.



والهدف الرئيسي من القمة المقرر عقدها اليوم الثلاثاء، بالعاصمة الإيرانية، هو بحث الوضع في سوريا.



كانت الدول الثلاث قد أجرت محادثات في الماضي، حيث تدعم روسيا وإيران حكومة الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي تدور رحها منذ زمن طويل، بينما تحتفظ تركيا بصلات مع قوى المعارضة في سوريا.



وأخذت الدول الثلاث على عاتقها منذ عام رعاية اجتماعات بموجب صيغة أستانا بهدف التوصل إلى تسوية لإنهاء الحرب.



وأعلنت أنقرة مؤخرا عن عملية عسكرية جديدة في شمال سوريا ، بينما حذرت روسيا وإيران تركيا من مغبة إطلاق هذه العملية العسكرية.



وتعد زيارة بوتين لطهران هي ثاني زيارة رسمية له للخارج منذ قيام القوات الروسية بغزو أوكرانيا في نهاية فبراير الماضي.



وفي حين أن الحرب في أوكرانيا غير مدرجة على جدول المحادثات ، إلا أنه يعتقد أنها ستكون ضمن الموضوعات التي سيتم بحثها على الأرجح .



يذكر أن تركيا تحتفظ بعلاقات وثيقة مع كل من موسكو وكييف، وقامت بدور الوسيط في الصراع لتسهيل صادرات الحبوب من الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود.